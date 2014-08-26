Исторические здания усадьбы Лопухиных передали центру Рерихов

Музей имени Н.К. Рериха. Фото: ИТАР-ТАСС

Москва передала исторические здания усадьбы Лопухиных в безвозмездное пользование Международному центру Рерихов. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин, сообщает пресс-служба МЦР.

Речь идет о зданиях, расположенных по адресу: Малый Знаменский переулок дом 3/5, строение 4 и строение 7, где размещается общественный музей имени Н.К. Рериха и Международный центра Рерихов.

Стоит отметить, что недавно между центром Рерихов и расположенным поблизости ГМИИ имени Пушкина возник территориальный спор. На сайте МЦР появилось обращение, в котором они просят правительство Москвы "предотвратить противозаконную попытку захвата исторической территории усадьбы Лопухиных, являющейся собственностью города".

Памятник истории и культуры XVII – XIX веков "Усадьба Лопухиных" включает в себя главный дом с "Красным" крыльцом, флигель с каретным корпусом и ограду с пилонами парадных ворот.

В 1989 году Святослав Николаевич Рерих выступил с инициативой создания в Москве общественного Музея имени Николая Рериха. Для размещения музея руководством страны была предоставлена усадьба Лопухиных.