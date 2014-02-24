Поздравить родных с Масленицей можно будет у "Позитивного микрофона"

Фото: mos-maslenica.ru

Сразу на трех столичных площадках – у ЦУМа, в Камергерском переулке и в Новопушкинском сквере – можно будет увидеть 27 и 28 февраля "Позитивный микрофон". Все желающие, воспользовавшись устройством, смогут признаться своим вторым половинкам в любви, поздравить родных с Масленицей или поделиться с окружающими радостью. Микрофон будет оснащен камерой, которая запишет обращения горожан и гостей столицы.

Из выступлений участников акции будет смонтирован "Позитивный фильм", который 1 марта покажут на праздновании Широкой Масленицы в "Коломенском". 2 марта, в Прощеное воскресенье, отрывки доброй картины можно будет увидеть на нашем сайте – M24.ru.

Акция "Позитивный микрофон. Скажи что-нибудь хорошее!" пройдет 27 и 28 февраля с 17.00 до 19.30 в рамках фестиваля "Широкая Масленица". Развлекать выступающих у микрофона будут артисты уличных театров и аниматоры. Торжественное открытие "Позитивного микрофона" состоится на площади у ЦУМа 27 февраля (начало - в 17.30).

Напомним, что весенний фестиваль "Широкая Масленица" пройдет в Москве с 24 февраля по 2 марта. Праздничные мероприятия состоятся на центральных пешеходных зонах, в парках, на площадях. Основными местами гуляний станут Кузнецкий мост, Тверская площадь, улицы Большая Дмитровка и Рождественка, Столешников и Камергерский переулки, а также музей-заповедник Коломенское.

Телеканалы "Москва 24" и "Москва Доверие" проведут масленицу в "Коломенском". Гостей ждут различные мастер-классы, народные игры и забавы: от бега в мешках до взятия снежной крепости. Откроет праздник концерт современной музыки с народными мотивами. Здесь можно будет послушать Yoki, "Оттаву Ё", самарскую певицу "Матреху", мордвинских "Ойме", питерских "Тесто" и многих других.