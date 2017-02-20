Чучело Масленицы из злаков и бамбука сожгут в "Аптекарском огороде"

Чучело Масленицы из злаков, пальмы и бамбука сожгут в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород", сообщает Агентство "Москва".

Сожгут чучело 26 февраля в рамках мероприятия "Цветочная масленица". В этот день на празднике также можно будет попробовать блины с разными начинками.

Ежегодная выставка "Репетиция весны" с Масленичной ярмаркой ремесленных продуктов, сырными мастер-классами и дегустацией пирогов пройдет в "Аптекарском огороде" с 23 февраля по 19 марта.

Более восьми тысяч тюльпанов, нарциссов, крокусов, гиацинтов, лилий, ландышей и других растений расцветут для москвичей на два месяца раньше положенного срока. Для этого специалисты применили методику под названием "выгонка".

Гостям сада представят новые, редкие и самые черные тюльпаны в мире "Королева Ночи". Всего на выставке покажут более 300 сортов луковичных растений.

