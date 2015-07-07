Мария Шарапова вышла в полуфинал Уимблдона

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Российская теннисистка Мария Шарапова вышла в полуфинал Уимблдонского турнира. В четвертьфинальном матче она в трех сетах обыграла американку Коко Вандевеге.

Поединок завершился со счетом 6:3, 6:7, 6:2. По сути соперница сумела навязать Шараповой борьбу только во втором сете.

Встреча длилась 2 часа 48 минут. Шарапова сделала 4 эйса, 20 "виннерсов" и совершила 23 невынужденных ошибки.

Теперь россиянке предстоит встретиться с победительницей пары Серена Уильямс/Виктория Азаренко. Безоговорочным фаворитом соревнований является первая из них. Матч полуфинала состоится в четверг.

Отметим, что Шарапова уже выигрывала Уимблдон. В 2004 году в финале турнира она сломила сопротивление Серены Уильямс и стала первой россиянкой, добившейся успеха на кортах Уимблдона.