27 ноября 2012, 19:25

Полиция оцепила Манежную и Красную площади

Полицейские снимают оцепление центра столицы. Вечером 27 ноября сотрудники правоохранительных органов перекрыли Красную площадь со стороны Тверской улицы. При этом со стороны Александровского сада к Кремлю можно было пройти.

Ранее сообщалось, что около 18.00 полиция начала перекрывать движение на Манежную и Красную площади, а также к Александровскому саду. На станциях метро "Охотный ряд", "Театральная" и "Площадь Революции" дежурили усиленные наряды правоохранительных органов. Причины и примерные сроки окончания ограничений не назывались.

Позже территорию покинули несколько грузовых автомобилей Внутренних войск.

Как пояснили в пресс-службе столичного главка МВД, полиция проводит профилактические мероприятия, которые направлены на недопущение возможных столкновений между группами молодежи в центре Москвы. При этом обстановка на центральных площадях столицы остается спокойной, скоплений молодежи здесь не замечено.

Не исключено, что таким образом власти хотели предотвратить возможные беспорядки в связи с освобождением Расула Мирзаева. Призывы устроить "вторую Манежку" уже раздавались сегодня в соцсетях.

