На Манежной площади открылся Дом Олимпийской команды

Дом олимпийской команды России открылся на Манежной площади в Москве, официальная церемония началась в полдень, сообщает телеканал "Москва 24".

Он будет работать два дня - 16 и 17 ноября. Сегодня для посетителей дом откроется в 13.00 и будет работать до 22.00, а 17 ноября - с 10.00 до 22.00.

Дом представляет собой экспозицию, посвященную зимним видам спорта, составляющим программу XXII Олимпийских игр, а также спортсменам, которые будут представлять на них Россию.

В каждом городе, где устанавливается дом, посетители могут встретиться с российскими олимпийцами и получить их автографы, а также принять участие в конкурсах и викторинах. Кроме того, в Доме олимпийской команды с помощью 3D-очков можно "спуститься" по горнолыжному склону, "прыгнуть" с трамплина или "проехать" по санно-бобслейной трассе.

Этот дом уже побывал в Санкт-Петербурге, Твери, Рязани, Мурманске, Ярославле, Петрозаводске и Ханты-Мансийске. В общей сложности его посетили более ста тысяч болельщиков. Следующими городами маршрута станут Сыктывкар и Красноярск.