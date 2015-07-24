Москвичи стали пользоваться велопрокатом в 22 раза чаще

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

В мае-июле 2015 года число поездок в системе московского велопроката выросло в 22 раза по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, сообщил глава департамента транспорта Максим Ликсутов на совещании по оперативным вопросам в московском правительстве.

Всего за три месяца горожане прокатились на прокатных велосипедах 342 тысячи раз. 73 процента составили поездки продолжительностью до 30 минут, свыше 30 минут – 27 процентов.

По словам Ликсутова, за последние два года городской велопрокат существенно расширился. В этом году станции велопроката впервые открыли не только в центре, но и в жилых районах на юго-западе и северо-востоке. Таким образом, по сравнению с сезоном 2013 года, количество станций велопроката выросло более чем в 3,5 раза до 283 станций, а количество велосипедов увеличилось в четыре раза – до 2150 штук.

В настоящее время в Москве около 200 километров велодорожек. 7 июля открылась девятиметровая экспериментальная велодорожка на Бульварном кольце. Кроме того, в рамках реконструкции центральных улиц велодорожки общей протяженностью 13 километров будут созданы еще на 9 улицах.

"Мосгорсправка": Как работает городской велопрокат

Ранее m24.ru сообщало, что велопрокат становится все популярнее среди москвичей. Так, количество поездок, совершенных в мае-июне этого года, по сравнению с прошлым годом увеличилось в семь раз.

В мае-июне 2015 года горожане прокатились на прокатных велосипедах 251 тысячу раз. Также до конца лета число станций велопроката вырастет почти вдвое и достигнет 269.

Напомним, первая выделенная полоса для велосипедистов в городе тянется от Чистопрудного до Никитского бульвара, и ее длина составляет 9 километров. Покрыта полоса специальной смесью из пластика и песка, чтобы сцепление было лучше, и в случае опасности велосипедист смог бы вовремя затормозить.

От парковки полоса отделена буферной зоной. Штраф за незаконное проникновение машины на дорожку составляет 2,5 тысячи рублей. Но видно, что автомобилисты соблюдают правила.

Велополоса охватывает пять бульваров: Тверской, Страстной, Петровский, Рождественский, Сретенский. Она расположена параллельно бордюру. От проезжей части ее отгородили искусственными бордюрами, а частично – парковкой для автомобилей.

Прогнозируемое количество велосипедистов – не менее 10 тысяч человек в день.