Станции метро "Лермонтовский проспект" и "Жулебино" закроют на сутки 2 мая

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

Из-за ввода новой станции "Котельники" 2 и 3 мая закроют станции "Лермонтовский проспект" и "Жулебино" Таганско-Краснопресненской линии метро. Об этом Агентству "Москва" сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Станции не будут работать с 5.30 2 мая до 5.30 3 мая. Это связано с проведением работ по технологическому присоединению строящейся станции "Котельники". При этом в период закрытия станций власти организуют бесплатные компенсационные автобусы.

Напомним, станцию "Котельники" откроют 15 мая – к 80-летию метро. Как ранее заявлял заммэра по вопрсам градостроительной политики Марат Хуснуллин, станция уже практически готова, сейчас идет обкатка поездов.

Станция метро "Котельники"

Работы по строительству станции "Котельники" начались в октябре 2012 года. В дальнейших планах создание на ее базе крупного транспортно-пересадочного узла.

"Котельники" оформят в светлых тонах. Стены будут из мрамора, колонны облицуют нержавеющей сталью с зеркальным эффектом, а пол сделают из красного гранита.

Стиль станции будет выдержан в традициях сталинского ампира. Пассажиры не увидят никаких ярких красок, как, к примеру, на станции "Жулебино". Здесь появятся несколько технологических новинок. Например, ступени на лестницах при входе в метро будут с подогревом. Также оборудуют лифты для маломобильных и пожилых людей.

У станции "Котельники" будет два вестибюля и три выхода. Один на Новорязанское шоссе, второй на улицы Маршала Полубоярова и Привольную. И еще один выход построят в районе Опытного поля. Воспользоваться новой станцией смогут жители подмосковных городов Котельники, Люберцы, Дзержинский.