Пассажиропоток на МЦК к концу года может составить 90 млн человек

Фото: m24.ru|Александр Авилов

Пассажиропоток на Московском центральном кольце (МЦК) может достигнуть 90 миллионов человек к концу 2017 года. Об этом сообщил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, передает Агентство "Москва".

Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер подчеркнул, что МЦК отвечает современным требованиям и обеспечена оборудованием для доступа граждан с ограниченными возможностями.

По словам Мюллера, для Берлина важен опыт проводимых мероприятий по расширению мобильности столичной магистрали. Он отметил, что Москва готова к приему гостей на чемпионате мира.

Пассажирское движение по Московскому центральному кольцу запустили 10 сентября 2016 года. За это время кольцом воспользовались более 40 миллионов человек , а число пассажиров за сутки превышает 300 тысяч. На кольце открыта 31 станция. На каждой из них построят транспортно-пересадочный узел (ТПУ) для пересадки на наземный общественный транспорт, метро и на пригородные электропоезда. О новом транспортном кольце столицы и о планах на будущее – в материале m24.ru.

[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/398]Как правильно пользоваться МЦК[/URLEXTERNAL]