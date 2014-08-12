Выделенные полосы повысили популярность наземного транспорта на 15%

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Пассажиропоток на маршрутах, курсирующих по выделенным полосам, вырос на 15 процентов. Об этом агентству "Москва" рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта, глава департамента транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, также выросло количество пассажиров, которые оплачивают проезд, - их стало больше на 11,4 процента.



В Москве оборудуют 7 новых выделенных полос

Выделенные полосы помогли справиться с дорожными заторами и решить проблему пробок, в которых часто приходилось стоять наземному транспорту. Количество длительных задержек общественного транспорта от 30 минут и более сократилось на 36 процентов по сравнению с прошлым годом.

Общее количество задержек транспорта сократилось на 45 процентов. Удалось добиться успехов и в обеспечении безопасности - число аварий с участием автобусов по итогам первого полугодия сократилось на 28,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.





Сейчас в столице действует 18 выделенных полос для общественного транспорта. В будние дни маршруты, проходящие по выделенным полосам, перевозят в сутки более 1 миллиона 300 тысяч пассажиров.

В этом году планируется организовать выделенные полосы на шести столичных магистралях. Они появятся на Ленинградском шоссе, Рязанском и Волгоградском проспектах, Варшавском шоссе, Новоспасском переулке и на Большой Черкизовской улице.