К 2020 году наземный транспорт будет перевозить 18 млн человек в день – заммэра

Фото: ТАСС

Столичные власти планируют к 2020 году довести число пассажиров, которые пользуются наземным общественным транспортом, до 18 миллионов человек в день, сообщил на пресс-конференции заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Мы хотим, чтобы общественный транспорт сравнялся по перевозкам с метрополитеном", – сказал чиновник.

Также Ликсутов отметил, что будет новая модель управления одной из составляющих наземного пассажирского транспорта – коммерческих перевозок. Заммэра пояснил, что в маршрутках нет льгот, водители не соблюдают ПДД и устраивают стихийные парковки, в машинах нет кондиционеров.

В связи с этим для частников введут единые требования по качеству услуг и включат их в единую систему городского транспорта. Ликсутов подчеркнул, что это нововведение поддерживают крупные коммерческие компании.

Добавим, ранее в сервисе "Активный гражданин" стартовал опрос на эту тему – москвичам предложили решить, стоит ли включать коммерческих перевозчиков в единую систему городского транспорта.

Кроме того, горожанам предлагается определить, чего же маршруткам не хватает, и выбрать новые условия пользования этим транспортом.

При этом эксперимент по интеграции маршруток уже начался – с 8 сентября на четырех маршрутах "Автолайна" можно пользоваться едиными проездными билетами городского пассажирского транспорта. В эксперименте задействованы 30 машин, в каждой установлены валидаторы билетов.

Через турникеты пассажирам приходить не придется. У водителей "Автолайна", кроме того, можно приобрести ТАТ на 4 поездки (100 рублей) и билет "90 минут" на 1-2 поездки (50 и 100 рублей). Микроавтобусы, в которых принимают электронные проездные билеты, помечены специальными стикерами. Оплатить проезд удастся и по старой схеме.