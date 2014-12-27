Фигурист Ковтун выиграл чемпионат России

Максим Ковтун. Фото: ТАСС

Фигурист Максим Ковтун защитил титул чемпиона России в одиночном катании. Первенство страны прошло в Сочи.

Ковтун на балл опередил своего конкурента Сергея Воронова. У победителя - 271,59 балла, а серебряный призер набрал 270,53 балла.

Третье место досталось набравшему 240,96 балла Адьяну Питкееву.

Отметим, что Ковтун защитил звание чемпиона России, добытое в прошлом году. Несмотря на свое первенство, он так и не принял участие в Олимпийских играх в Сочи - единственное место отдали Евгению Плющенко.

Примечательно, что Плющенко не сумел выступить в одиночном катании на Играх из-за травмы.