"This Is Хорошо" и "Макс +100500" примут участие в фестивале видеоблогеров

Стас Давыдов. Фото: facebook.com/orangebrains

6 и 7 июня на ВДНХ пройдет первый фестиваль видеоблогеров "ВИДФЕСТ". В нем примут участие звезды интернета, среди которых Катя Клэп, Стас Давыдов ("This Is Хорошо"), Макс Голополосов ("Макс +100500") и другие.

Гости фестиваля на протяжении двух дней смогут не только насладиться "живым" выступлением своих любимцев, но и посетить мастер-классы по видеоблогингу. А вот для самих блогеров будет организована деловая программа "YouTube Video People". Также заработают зоны фото- и автограф-сессий, где успеет побывать каждый именитый блогер – для того, чтобы сделать памятные селфи с фанатами и оставить автограф.

Кроме того, для женской аудитории будет работать открытая экспертная лаборатория красоты и моды – она же станет местом тусовки популярных бьюти-блогеров. Здесь дамы смогу посетить мастер-классы по макияжу, стилю, а еще приобрести вещи модных брендов.

Свои зоны будут также для автолюбителей, поклонников настольных игр и желающих потанцевать – в центре ВДНХ на белом песке состоится вечеринка с диджеями и конкурсами. А в конце второго дня фестиваля самые популярные блогеры получат первую национальную премию в сфере видеоблогинга "ЗОЛОТОЙ ЛАЙК" в номинациях "Лучший юмористический канал", "Лучший игровой канал", "Лучший социальный проект" и другие.

Фестивали видеоблоггеров очень популярны в Европе и Америке – в прошлом году аналоги "ВИДФЕСТА" в других странах посетили более 60 000 человек.

Начало - в 12.00, вход - от 399 рублей.

