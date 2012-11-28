Экспрессы "Спутник" сделают наземным аналогом метро

Фото: ИТАР-ТАСС

Скоростные поезда "Спутник", связывающие Москву с крупными областными городами, превратятся в наземный аналог метро. По словам замгендиректора Центральной пригородной пассажирской компании Руслана Лисневского, сейчас разрабатывается новая модель экспресса.

В новом "Спутнике" из вагонов исчезнут тамбуры, появится третья дверь, сидячие места расставят вдоль стен, а потолки оборудуют поручнями, как в метро.

Таким образом, вместимость "Спутников" должна вырасти на 60%, пишет газета "Известия".

Предполагается, что "Спутники" нового поколения сменят старые составы в ближайшие 3 — 5 лет. При этом для их появления МЖД придется сменить систему работы.

"Если электричку с меньшим количеством сидений отправят, к примеру, в Рязань, людям придется стоять 2,5 часа, что конечно, вызовет недовольство пассажиров. Поэтому нужно сделать разрывной график, в котором новые составы будут закреплены за конкретными маршрутами", - сообщил главный инженер ЦППК Владимир Козлов.

Как отметили в компании, именно такие поезда ходят в Западной Европе, в том числе во Франции и Германии.

Сейчас поезда "Спутник" связывают столицу с Мытищами, Болшево, Пушкино, Лобней, Железнодорожным, Раменским и рядом других городов Подмосковья. Средняя скорость поезда — 61 км/час вместо обычных 41 км/час. При этом цена билета почти вдвое выше стоимости поездки в обычной электричке.