Столичные электрички перешли на зимний график движения

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Электрички в столичном регионе перешли на зимний график движения. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Самые серьезные изменения коснулись пригородных поездов Белорусского направления. Кроме того, отменены электрички, которые были дополнительно назначены в период дачного сезона. Вместо этого на более востребованных направлениях поезда начали ходить чаще, а маршруты некоторых из них стали длиннее.

Кроме того, изменения связаны с переходом на "зимнее время" соседних с Россией стран: из-за этого корректируется время отправления международных пассажирских поездов, что также влияет на график движения пригородных электричек.

Ранее m24.ru сообщало, что у электрички Москва – Голутвин Казанского направления появится новая остановка – Конобеево. Маршрут электропоезда № 6380 Москва – Крюково отправлением с Ленинградского вокзала в 23.31 продлен до станции Клин.

Также рассматривается вопрос о восстановлении маршрута Москва – Дмитров с отправлением в 23.48 часа, который был сокращен до станции Лобня.

Новое сезонное расписание будет действовать до 26 марта следующего года. Информацию о рейсах можно уточнить на сайте перевозчика и на стендах возле пригородных касс.