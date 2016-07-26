График электричек Курского направления изменится в ночь с 28 на 29 июля

График движения электричек Курского направления изменится в ночь с 28 на 29 июля в связи с ремонтными работами, сообщает пресс-служба МЖД. Изменения в расписании поездов будут действовать с 17:40 28 июля до 3:40 29 июля.

У станции "Перерва" заменят стрелочный перевод. Основные работы назначены на ночное время, когда на Курском направлении не так много поездов. У некоторых электричек изменится время отправления и длина маршрута, несколько поездов будут временно выведены из расписания.

В МЖД просят пассажиров с пониманием отнестись к ремонтно-путевым работам и внимательно следить за расписанием пригородных электропоездов. Ознакомиться с ним можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО "РЖД".