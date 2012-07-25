МЖД ввела дополнительную остановку в Лобне по просьбе пассажиров

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По просьбе жителей Лобни Московская железная дорога ввела в расписании Савеловского направления дополнительную остановку в вечернее время, сообщает пресс-служба компании.

"Для улучшения обслуживания пассажиров с 26 июля на остановочном пункте Луговая Савеловского направления Московской железной дороги в 0:24 назначается дополнительная минутная остановка электропоезда № 6122, отправляющегося из Москвы в Дубну в 23:45", - уточняется в сообщении.

В компании пояснили, что остановочный пункт Луговая находится в густонаселенном районе города Лобня. Им пользуются и многочисленные жители частного сектора, которые обратились с просьбой о введении дополнительной остановки в вечерние часы.