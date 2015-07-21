Один из переездов Курского направления МЖД закроют на ремонт

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Железнодорожный переезд рядом с платформой Станколит Курского направления МЖД будет временно закрыт, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Ограничение для движение автомобилей вводится 22 и 23 июля с 10.50 до 14.50 в связи с необходимости проведения ремонтных работ.

"В этот период железнодорожники будут проводить капитальный ремонт железнодорожного переезда, в процессе которого будет заменена рельсошпальная решетка.

Московская железная дорога просит всех автомобилистов при планировании маршрута следования учитывать данные обстоятельства", – отмечается в сообщении МЖД.

В деревне Головково жизнь подстраивают под расписание поездов

Ранее m24.ru сообщало, что с начала года на железнодорожных переездах МЖД более чем в два раза снизилось количество дорожно-транспортных происшествий.

Так, за первые шесть месяцев года произошло 9 ДТП, что на 10 случаев меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Пять ДТП зафиксировано в Московской области, и по одному случаю пришлось на Тульскую, Курскую, Орловскую и Смоленскую области.

Основной причиной инцидентов является несоблюдение водителями автомобилей при пересечении ж/д переездов правил дорожного движения. Часто они пытаются проехать через переезд на запрещающий сигнал, объехать шлагбаум или устройство заграждения пути. Кроме того, очень часто автомобилисты выезжают на железнодорожные пути в необорудованном месте.