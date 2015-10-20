Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

По просьбам жителей Москвы и Подмосковья маршрут вечерней электрички Москва – Клин восстановлен. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Московской области

С 1 октября в связи с запуском движения скорых электропоездов "Ласточка" были внесены изменения в маршрут электричек Москва – Клин с отправлением в 23.11 и 00.00 часов. Они стали следовать только до станции Крюково. Однако в правительство области начали поступать обращения с просьбами вернуть поздние электрички, так как жители Клина не успевали вернуться домой.

"С 19 октября маршрут электропоезда №6380 Москва – Крюково отправлением с Ленинградского вокзала в 23.31 продлен до станции Клин", – пояснил заместитель председателя правительства Московской области Петр Иванов.

Отметим также, что "Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК) рассматривает вопрос о восстановлении маршрута Москва – Дмитров с отправлением в 23.48 часа, который был сокращен до станции Лобня.

Расписание электропоездов, следующих из Москвы до станций Электрогорск, Звенигород, Волоколамск и Шаховская, не менялось.

Более подробную информацию об изменениях расписания движения пригородных электропоездов можно узнать на информационных стендах на железнодорожных станциях и вокзалах, а также на сайтах ЦППК, Московско-Тверской пригородной пассажирской компании, специализированных порталах: Яндекс.Расписание и ТУ-ТУ.ру.

По интересующим вопросам можно также обращаться по телефону Единого информационно-сервисного центра "РЖД": 8-800-775-00-00.

Напомним, с 1 октября на участке Москва – Крюково – Тверь было запущено движение новых скоростных составов "Ласточка". Они способны развивать скорость до 160 километров в час. В результате, время в пути сократилось в два раза – с 57 до 25 минут.

До Крюково стоимость билета составляет 160 рублей, а по маршруту Москва- Тверь – 400 рублей. Пассажиры также могут купить три вида абонементных билетов: на пять рабочих дней, на месяц по рабочим дням и на полный календарный месяц. При наличии абонемента скидка на проезд составит от 20 до 40 процентов от стоимости билета.