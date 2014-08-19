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Ж/Д и вокзалы

19 августа 2014, 10:06

На Ярославском направлении из-за ремонта пути отменят часть электричек

МЖД электрички ж/д и вокзалы

Фото: ИТАР-ТАСС

На Ярославском направлении из-за капитального ремонта временно поменяется график движения некоторых пригородных поездов, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Ремонт пройдет с 20 по 22 и с 25 по 29 августа, а также с 1 по 3 сентября на однопутном перегоне Зеленый Бор – Детская – Фрязино. Работы запланированы на промежуток времени с 11.00 до 17.00.

На участке Москва – Фрязино во время проведения ремонта не будут следовать по маршруту:

  • электрички отправлением из Москвы в 12.21, 13.17, 14.18, 14.57, 15.34;
  • электрички отправлением со станции Фрязино в 12.38, 13.52, 14.34, 15.31, 16.09, 16.59.

Кроме того, в дни ремонта некоторые электрички, курсирующие не в часы "пик", будут прибывать на конечную остановку раньше или позже установленного расписания. Более подробно с точными изменениями в графике движенияможно будет ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах МЖД.

Запланированы ремонтные работы и еще на одном участке Ярославского направления железной дороги. На первом главном пути перегонов Софрино – Хотьково и Софрино – Пушкино их будут проводить по будням в ночное время (с 22.20 до 05.20) с 20 августа по 19 сентября.

Некоторые электрички, следующие на участке Москва – Александров-1, будут приезжать на конечные станции несколько раньше или позже расписания, часть пригородных поездов проследуют по маршруту с измененным количеством остановок.

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По две электрички планируется отменить на участке Москва – Сергиев Посад и Пушкино – Сергиев Посад. В частности, в дни ремонта не будет курсировать поезд номер 6256 "Москва – Сергиев Посад" отправлением в 23.52.

Напомним, что, как ранее сообщал M24.ru, компания РЖД, кроме того, намерена построить новые пути на четырех подмосковных направлениях, которые позволят пустить почти 150 дополнительных электричек и экспрессов. Речь идет о Ярославском, Горьковском, Курском и Казанском направлениях.

В частности, на Ярославском направлении планируется построить V главный путь "Москва-Пассажирская Ярославская"–"Лосиноостровская"–"Мытищи", III главный путь "Мытищи–Болшево", IV главный путь "Мытищи–Пушкино".

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