Транспортная инфраструктура Сколково будет расширена

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Власти столицы приняли план первоочередных мер по развитию транспортной инфраструктуры Сколково, что позволит улучшить доступ к иннограду до начала 2014 года. Об этом РИА Новости сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

"Транспортная инфраструктура в Сколково будет развиваться разными ведомствами и организациями", - заявил он.

По словам Левкина, Минское шоссе на участке от МКАД до поселка Трехгорка будет расширено. Также за счет средств Росавтодора планируется соединить Минское шоссе с транспортной инфраструктурой Сколково.

Руководитель департамента добавил, что РЖД в свою очередь будет развивать скоростной транспорт по белорусскому и киевскому направлению Московской железной дороги.