Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 декабря 2015, 17:57

Транспорт

Количество несчастных случаев на МЖД сократилось на 8%

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

За 11 месяцев 2015 года количество несчастных случаев на Московской железной дороге (МЖД) по сравнению с аналогичным периодом годом ранее снизилось на 8 процентов, сообщает пресс-служба МЖД.

"За 11 месяцев 2015 года количество несчастных случаев снизилось к аналогичному периоду прошлого года на 8 процентов, а к такому же отрезку времени 2013 года уменьшение составило 17 процентов", – говорится в сообщении.

На эту же цифру по сравнению с 2014 годом сократилось число смертельных случаев. Что качается 2013 года, то оно уменьшилось на 15 процентов. Кроме того, на 33 и 38 процентов соответственно сократилось количество несчастных случаев с несовершеннолетними.

По данным МЖД, основной причиной травм по-прежнему остается несоблюдение правил безопасного поведения на железной дороге со стороны пешеходов. В результате хождения по путям в неположенном месте произошло 82 процента несчастных случаев, нахождение на пешеходном настиле во время движения поезда – 11 процентов, при попытках спрыгнуть с платформы или взобраться на нее – 4 процента.

Ссылки по теме


Сайты по теме


МЖД несчастные случаи статистика железная дорога ж/д и вокзалы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика