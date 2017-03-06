Движение электричек на Казанском направлении вошло в расписание

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Железнодорожники ввели в график движение поездов на Казанском направлении Московской железной дороги, сообщает пресс-служба МЖД. Поезда движутся по расписанию с 11:43.

Утром, 6 марта, на железной дороге возник сбой в графике движения пригородных поездов из-за инцидента на путях с пешеходом. Молодой человек переходил пути в неположенном месте в районе станции Быково, и машинист электрички Шиферная – Москва не успел затормозить.

Пешеход остался жив, на место происшествия вызвали скорую помощь, которая госпитализировала молодого человека. Электричка продолжила движение в 6:59.

Как сообщалось до 40 минут задерживались поезда, следующие в сторону Москвы, а также отправляющиеся в обратные рейсы в сторону Московской области.





