Расписание электричек на Белорусском направлении изменится с 10 марта

Фото: ТАСС/Павел Смертин

С 10 марта изменится расписание движения электропоездов Белорусского направления Московской железной дороги, сообщает пресс-служба столичной магистрали. Изменения в расписание будут внесены по многочисленным просьбам пассажиров.

Ряду утренних электропоездов, следующих в Москву, назначаются дополнительные остановки. Например, поезд № 6228 Можайск – Икша, отправляющийся в 8:22, будет делать дополнительные остановки на остановочных пунктах Портновская, Часцовская, Дачное, Жаворонки, Здравница и Отрадное, а Баковку он проследует без остановки.

Для повышения мобильности населения коррективы вносятся и в дневной график движения электропоездов.

Поезду № 6310, отправляющийся из Можайска в 13:19, назначены дополнительные остановки в пунктах Портновская, Часцовская, Сушкинская, Баковка, Немчиновка, Тестовская и Рабочий Поселок.

Поезду № 6405, отправляющемуся в Звенигород с Белорусского вокзала в 13:36, добавлены остановки в пунктах Отрадное, Перхушково и Малые Вяземы.

Поезд № 6227 Икша-Кубинка-1, отправляющийся из Москвы в 10:21, будет останавливаться в пунктах Здравница, Жаворонки и Дачное.

Поезд № 6229, отправляющийся из Москвы в 10:34 и следующий по рабочим дням по маршруту Икша-Бородино, добавлены остановки в Немчиновке, Трехгорке, Баковке, Пионерской, Санаторной и Театральной. На этих остановочных пунктах по выходным дням будет останавливаться № 6231 Икша-Можайск, который отправляется из Москвы в 10:34.

Также внимание уделено вечерним электропоездам, следующим как из Москвы в область, так и в обратном направлении.

Поезд № 6040/6039, отправляющийся в 22:55 из Кубинки в Люблино, будет делать дополнительные остановки на Портновской, Часцовской, Сушкинской, Пионерской и Перхушково.

Поезд № 6258, отправляющийся из Кубинки в Дмитров в 17:34 по рабочим дням, будет останавливаться в пунктах Дачное, Жаворонки, Перхушково и Пионерская.

Также некоторым поездам назначены дополнительные остановки в пунктах Здравница, Тестовская, Чапаевка, Кукаринская, Сетунь и других. С подробным расписанием можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах.