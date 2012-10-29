Форма поиска по сайту

29 октября 2012, 18:45

Безопасность

Вневедомственная охрана отмечает юбилей - 60 лет со дня образования

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудники вневедомственной охраны отмечают свой профессиональный праздник 29 октября. В этот день в 1952 году правительством СССР был принят акт о появлении в стране новой службы, и началась история вневедомственной охраны.

Документ утверждал создание наружной охраны при органах внутренних дел во всех крупных городах Советского Союза. Главными обязанностями охранников в то время являлась охрана хозяйственных объектов.

По состоянию на начало декабря 1987 года, общая численность вневедомственной охраны СССР составляла почти 1 миллион человек, под охраной находились 600 тысяч объектов и 1 миллион помещений, в том числе свыше 50% промышленных объектов, предприятий и организаций и практически все предприятия торговли и общепита и 410 тысяч квартир.

В течение 1987 года сотрудниками вневедомственной охраны ежедневно предотвращалось до 30 краж и задерживалось до 40 преступников и правонарушителей.

После распада СССР вневедомственная охрана в той или иной форме сохранилась во всех бывших союзных республиках. Тем не менее государственный статус этих структур, система финансирования и названия в разных странах сильно различаются.

Сейчас услугами вневедомственной охраны в России пользуются многие граждане. Вневедомственная охрана считается одной из самых технически оснащённых служб в системе МВД, она в полном объёме решает задачи по госзащите имущества физических и юридических лиц и предупреждению преступлений против собственности.

