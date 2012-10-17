Полицейские за год стали брать взятки на 26% реже – Колокольцев

Фото: ИТАР-ТАСС

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что число взяток в органах внутренних дел в этом году сократилось на 26%. Выступая в Госдуме, министр отметил, что была объявлена "бескомпромиссная борьба, война со взяточничеством" в рядах полиции, передает РИА Новости.

"Работа выстроена таким образом, что каждый факт принципиально рассматривается. Мы ввели принцип персональной ответственности руководителей за взятки", - сказал Колокольцев.

Также, по его словам, в МВД прекращена практика назначения подчиненных новыми руководителями по принципу "землячества". Сейчас допускается перевод максимум одного-двух сотрудников вслед за своим руководителем. "В крайнем случае трех - по согласованию с Департаментом госслужбы, и если есть письменное согласование", - заявил глава МВД.

Вместе с тем, по словам Колокольцева, при реформировании МВД были допущены структурные просчеты, результатом которых стала нехватка сотрудников. В ходе реформы личный состав ведомства сократили на 20%. "Предполагалось, что сокращение затронет штабные структуры, однако мы столкнулись с проблемой нехватки сотрудников ППС и участковых", - сказал Колокольцев.

К настоящему моменту разработаны меры по увеличению численности участковых и созданию современных условий для их работы.