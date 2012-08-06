"Огонек": понедельник, 6 августа 2012 года

Ускользающая клевета

Не только Госдума, но и, как оказалось, общественное мнение одобрило три последних закона, рожденных "Единой Россией" и беспрестанно критикуемых СМИ. Почему журналисты и общество так радикально разошлись, разобрался "Огонек".

Дмитрий Орешкин, "Огонек"

Генерал и его команда

На минувшей неделе были объявлены очередные назначения в руководящем эшелоне Министерства внутренних дел. "Огонек" представляет новое руководство в МВД, пришедшее вместе с главой МВД Владимиром Колокольцевым.

Иван Макаров, "Огонек"

Шоу должно избираться

На Украине официально стартовала кампания по выборам в Верховную раду. На прошлой неделе прошли партийные съезды, на которых политики клялись в любви к родине и народу и утверждали предвыборные списки.

Павел Шеремет, "Огонек"

"Я человек обрусевший"

Профессор Тулейнского университета Нового Орлеана, выпускник Беркли, славист и историк архитектуры Уильям Брумфилд отснял и описал более двух тысяч русских церквей, выпустил более тридцати монографий и альбомов, прочитал тысячи лекций. Уильям Брумфилд считается одним из самых авторитетных в мире специалистов по русской архитектуре (преимущественно церковной) последних двух-трех столетий, а в России любим за безупречный русский язык.

Беседовал Сергей Виноградов, "Огонек"

Замените мне гены!

Итак, это свершилось — Европейское медицинское агентство по лекарственным средствам (EMA) впервые одобрило регистрацию на территории Евросоюза препарата Glybera для генной терапии. Это решение уже сравнивают с настоящей революцией — отныне развитию генной медицины дан зеленый свет.

Владимир Тихомиров, "Огонек"