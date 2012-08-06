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Свежая пресса

06 августа 2012, 13:16

"Огонек": понедельник, 6 августа 2012 года

МВД церкви Верховная Рада генная медицина Единая Россия Украина свежая пресса

Ускользающая клевета

Не только Госдума, но и, как оказалось, общественное мнение одобрило три последних закона, рожденных "Единой Россией" и беспрестанно критикуемых СМИ. Почему журналисты и общество так радикально разошлись, разобрался "Огонек".

Дмитрий Орешкин, "Огонек"

Генерал и его команда

На минувшей неделе были объявлены очередные назначения в руководящем эшелоне Министерства внутренних дел. "Огонек" представляет новое руководство в МВД, пришедшее вместе с главой МВД Владимиром Колокольцевым.

Иван Макаров, "Огонек"

Шоу должно избираться

На Украине официально стартовала кампания по выборам в Верховную раду. На прошлой неделе прошли партийные съезды, на которых политики клялись в любви к родине и народу и утверждали предвыборные списки.

Павел Шеремет, "Огонек"

"Я человек обрусевший"

Профессор Тулейнского университета Нового Орлеана, выпускник Беркли, славист и историк архитектуры Уильям Брумфилд отснял и описал более двух тысяч русских церквей, выпустил более тридцати монографий и альбомов, прочитал тысячи лекций. Уильям Брумфилд считается одним из самых авторитетных в мире специалистов по русской архитектуре (преимущественно церковной) последних двух-трех столетий, а в России любим за безупречный русский язык.

Беседовал Сергей Виноградов, "Огонек"

Замените мне гены!

Итак, это свершилось — Европейское медицинское агентство по лекарственным средствам (EMA) впервые одобрило регистрацию на территории Евросоюза препарата Glybera для генной терапии. Это решение уже сравнивают с настоящей революцией — отныне развитию генной медицины дан зеленый свет.

Владимир Тихомиров, "Огонек"

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