МОК не стал отстранять сборную России от ОИ-2016

Фото: Zuma/ТАСС

Международный олимпийский комитет (МОК) не стал отстранять всю российскую сборную от участия в Олимпийских играх-2016, сообщает "Р-Спорт".

Комитет провел специальное заседание по вопросу, должны ли некоторые спортсмены нести коллективную ответственность в случае, если кто-то из их коллег будет отстранен от Игр-2016 в Рио-де-Жанейро. Ранее глава МОК Томас Бах допустил вариант с отстранением всей сборной России, но теперь он заявил, что если есть атлеты, которые квалифицировались ОИ, они будут соревноваться как сборная России, то есть спортсмены смогут принимать участие в Играх, а команд от международных федераций там не будет.

При этом, вопрос по сборной России по легкой атлетике остался открытым. Прямого заявления о том, что российские легкоатлеты примут участие в Олимпиаде, пока не прозвучало – Бах заявил, что "нужно подождать по индивидуальным решениям IAAF". Ранее сообщалось, что "чистые", то есть не уличенные в допинге спортсмены могут принимать участие в ОИ под флагом МОК или нейтральным. Глава комитета говорил, что Международный олимпийский комитет намерен скоординировать усилия по защите таких атлетов.

9 ноября 2015 года в Женеве состоялась пресс-конференция Всемирного антидопингового агентства (WADA), на котором был представлен доклад о применении допинга в России. Российскую сторону обвинили в многочисленных нарушениях антидопинговых правил и рекомендовали Международной ассоциации легкоатлетических федерации (IAAF) отстранить российских легкоатлетов от участия в соревнованиях под ее эгидой, в том числе в ОИ-2016.

13 ноября совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на экстренном заседании в Лондоне временно приостановил членство ВФЛА. 17 июня ИААФ оставил в силе отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Теперь российским легкоатлетам запрещено участвовать во всех международных соревнованиях, в том числе и в предстоящих летних Олимпийских играх в Рио.