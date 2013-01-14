На юго-западе Москвы прорвало теплотрассу

Ремонтные бригады чинят теплотрассу на улице Островитянова

В Москве на улице Островитянова прорвало теплотрассу.

Инцидент произошел вечером 14 января. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и аварийные бригады.

На данный момент авария локализована, вода перестала заливать проезжую часть. Однако участок аварии по-прежнему оцеплен, и машинам приходится его объезжать. Правда, пробок в районе уже нет.

Как сообщил "Москве 24" заместитель главного инженера МОЭК Андрей Николаев, сейчас ситуация с отоплением под контролем, подача тепла возобновлена во всех домах. По его словам, на полное восстановление теплотрассы понадобится еще 5-6 часов.