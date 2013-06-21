"Вечерка": День памяти и скорби, ММКФ и школьные спортклубы

День памяти и скорби

22 июня — не праздник с весельем и салютом. Это день нашей памяти, день общего горя и скорби. День начала самой страшной войны. Прошло уже 72 года с того дня, когда взрывы авиабомб и визг снарядов разорвали тишину раннего утра и на нашу землю пришла страшная война, которая и сегодня выдавливает из земли осколки, гремит эхом затаившихся мин, напоминает о пропавших без вести найденными поисковыми отрядами останками погибших и поблекшими записями солдатских именных медальонов.

На красной дорожке фестиваля блистал человек в черном

Вчера в Москве открылся 35-й Международный Московский кинофестиваль. Красная дорожка приняла своих первых звездных гостей в половине седьмого вечера. На ней появились Павел Лунгин с женой, клан Михалковых практически в полном составе, Эвелина Хромченко, Сергей Гармаш, Павел Деревянко, Леонид Якубович со свитой, Евгений Стычкин с супругой Ольгой Сутуловой. Звезд нашего кинематографа встречали овациями, настроение у всех было отличное, но с появлением главной звезды кинофеста — Брэда Питта — внимание публики и папарацци полностью переключилось на него. Питт, непривычно длинноволосый, одетый во все черное, включая очки на носу, лучился счастьем и не только с удовольствием позировал прессе, но и сам не расставался с фотоаппаратом. Его проход по дорожке был бесконечным, а в конце дефиле Питт снял очки и бросил несколько фраз журналистам. Актер долго фотографировался с Никитой Михалковым, который приобнимал голливудскую звезду, как старого друга. Вчера же вечером Питт блистал и на экране: как и предполагалось, фестиваль открылся фильмом "Война миров Z".

Железную дорогу атаковали киберхулиганы

Сенсационное сообщение об увольнении с должности президента "Российских железных дорог" Владимира Якунина обернулось громким скандалом. Уже через полчаса после этого агентствам пришлось передавать опровержения об отставке. Выяснилось, что сообщение было отправлено не с IP-адреса Белого дома. "Утка" была разослана с электронной почты некой иркутской компании, которая специализируется, кстати, на электронной связи. Сразу возникли два вопроса: что стоит за провокацией в отношении Якунина и как стало возможным взломать почту правительства РФ и разослать фальшивку от его имени?

Спортклубы, соединяйтесь!

С нового учебного года в Москве появится союз школьных спортклубов. У новой организации будет свой интернет-портал, где ребята смогут рассказывать о жизни спортклубов. Кстати, 70 процентов от общего числа школьников поучаствовали в массовых спортивных мероприятиях с начала года.

А вместо серой промзоны — Дворец кинофестивалей у стадиона "Лужники"

На открытии Московского международного кинофестиваля прошел брифинг, на котором режиссер Никита Михалков заявил, что, возможно, вскоре город похвастается удивительным и сверхценным приобретением — речь зашла о строительстве Дворца кинофестивалей у стадиона "Лужники". Здание должно быть построено через три года. Сейчас на этом месте находится промзона, и придется все перестраивать. За "Лужниками", по словам Никиты Михалкова, появится жилой, бизнес- и фестивальный комплекс, а также многозальный кинотеатр.

