Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Знаменитый российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко проведет следующий бой в Санкт-Петербурге. Поединок состоится 17 июня, сообщает "Р-Спорт".

Имя соперника Емельяненко-старшего пока неизвестно.

Россиянин пока провел только один бой после возобновления карьеры и добился легкой победы над индийцем Сингхом.

После этого боя ему бросил вызов эстонский сумоист Баруто Кайто. Эстонец хочет провести с легендарным самбистом бой по правилам смешанных единоборств.

В настоящее время вес Кайто составляет 170 килограммов. Впрочем, в супертяжелом весе никакой верхней планки не существует. Сам Емельяненко весит 107 килограммов.

Свою карьеру в сумо Кайто уже завершил. Она была достаточно успешной – Баруто достиг ранга одзэки (второй по значимости ранг в сумо после йокодзуны).