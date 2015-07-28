Утвержден план реконструкции МКАД от Ленинского проспекта до Можайки

Фото: m24.ru/Михаил Колобаев

В Москве утвержден проект планировки участка МКАД от Ленинского проспекта до Можайского шоссе. Об этом информирует сайт правительства Москвы.

Реконструкция коснется основного хода МКАД, на котором будут обустроены боковые проезды. Будут построены путепровод и подъезд к инновационному центру "Сколково". Также будут произведены ремонтные работы транспортных развязках на пересечении МКАД с Ленинским, Можайским и Сколковским шоссе, а также улицей генерала Дорохова. На 47 километре МКАД будет построена развязка в направлении Румянцево.

На 45–46 километрах появятся дополнительных полос по основному ходу с внутренней и внешней стороны, а на 48–50 шумозащитные экраны.

Ранее сообщалось, что, в рамках реконструкции МКАД, на кольцевой дороге могут закрыть 25 съездов, находящихся на самых "заторовых" участках. Большинство из них ведет к автосалонам. Также могут быть закрыты подъезды к некоторым ресторанам и торговым центрам.

Проект реконструкции МКАД разработан на 90 процентов. Планируется, что вокруг кольцевой появится еще около 200 километров дорожного полотна. Завершение реконструкции ожидается через 5–10 лет. Общая стоимость проектирования и строительных работ составит 100 млрд рублей.

Предполагается, что реконструкция МКАД увеличит скорость автопотока, улучшит автобусное сообщение и пешеходную доступность главной кольцевой магистрали столицы.

Добавим, что ранее столичные власти обсуждали возможность введения сбора с торговых объектов за подъезды к ним через МКАД.