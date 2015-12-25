Глава ЦОДД: "Жители центра разорвут за предложение отменить платную парковку"

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Московские власти планируют основательно обновить дорожные камеры. Они смогут фиксировать еще больше нарушений, даже таких, как "шашечки" на дороге. Бояться штрафов придется и мотоциклистам − в следующем году до 100 камер смогут выписывать им "письма счастья" за превышение скорости. Кроме того, масштабные перестановки ждут и сам Центр организации дорожного движения − в каждом округе появится "транспортный префект". О том, что ждет московских автомобилистов в следующем году, рассказал в интервью m24.ru глава ЦОДД Вадим Юрьев.

− Вадим Юрьевич, первый вопрос о самой горячей теме. Как вы оцениваете работу комплексов фотовидеофиксации в 2015 году?

− В этом году система фотовидеофиксации вышла на новый уровень. Мы каждый день наблюдаем, как тщательный контроль нарушений положительно влияет на дисциплину столичных водителей. В городе резко сократилось число нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств, а в зоне установки стационарных камер фотовидеофиксации снизилось и общее число нарушений. Безопасность на дороге − очень важное направление деятельности транспортного комплекса. То, что мы делаем совместно с ГИБДД, дает отличный результат.

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Показатели аварийности в Москве практически в два раза ниже общероссийских. На сегодняшний день показатель количества погибших в ДТП — самый маленький за последние четыре года.

В этом году мы перевесили порядка 150 камер, заменив их на муляжи. Это позволило сэкономить бюджет и дальше бороться с аварийностью на дорогах. Расширили функциональные возможности камер. Теперь камеры фиксируют не только превышение скорости, но и движение по обочине, по реверсивной полосе на запрещающий сигнал светофора, выезд на перекресток в случае затора, проезд на запрещающий сигнал светофора.

Кроме того, мы проводим эксперимент по администрированию такого нарушения, как несоблюдение требований разметки и знаков.

− Камеры уже начали фиксировать выезд за стоп-линию?

− Сейчас проходит эксперимент на трех перекрестках, где нанесена вафельная разметка. Уже выписываются штрафы за выезд на разметку на красный свет светофора. С начала года отправлено более 6000 постановлений. Что касается выезда за стоп-линию, то штрафовать за это нарушение мы сможем с начала нового года. На данный момент решаются последние вопросы по отработке технологии оформления постановлений. Соответственно, сначала фиксировать выезд за стоп-линию начнут камеры на тех участках, где нанесены "вафельницы".

Какие нарушения фиксируют камеры на дорогах

− Увеличится ли количество камер, которые могут штрафовать мотоциклистов?

− К следующему мотосезону у нас будет существенное увеличение. Планируем довести количество камер, фиксирующих нарушения со стороны мотоциклистов, до 100. Впрочем, это те же камеры, которые установлены на дорогах города и сейчас, просто мы их немного по-другому настраиваем, некоторые из них, например, разворачиваем.

− Сколько установлено делиниаторов в этом году? Будет ли практика установки делиниаторов продолжена в 2016?

− Наши специалисты провели обследование тех участков, где часто можно было наблюдать отстаивание автомобилей, в зоне направляющих островков. Сформировали адресный перечень, где целесообразна установка ограждающих конструкций. Это порядка 85 адресов по всей Москве во всех округах. Сейчас мы прорабатываем вопрос установки с коллегами из департамента ЖКХиБ: нужна согласованность действий, чтобы не мешать уборке улиц.

В следующем году откроем еще один транспортный сервисный центр



− Какие конкурсы и тендеры планирует объявить ЦОДД в 2016 году? Что нового вообще планируется в следующем году?

− В следующем году у нас планируется большой блок по организации движения грузового транспорта − мы планируем создание автоматизированной системы в рамках реализации новой модели управления наземным городским пассажирским транспортом в городе Москве для контроля перевозчиков. Также мы планируем создать навигационно-информационный центр администрирования грузового автомобильного транспорта в городе Москве. Центр нужен для контроля соблюдения правил проезда грузового автотранспорта массой более 12 тонн, осуществляющего перевозки в городе Москве в дневное время на основании выданных пропусков, на основе данных GPS/ГЛОНАСС-треков движения транспортных средств.

Мы проделали большую работу по созданию системы выдачи пропусков для грузового транспорта, объемы работы росли, и мы пришли к выводу, что нашу систему нужно автоматизировать.



Кроме того, мы планируем развивать нашу обратную связь с гражданами, в следующем году хотим совместно с департаментом транспорта открыть еще один сервисный центр. Один был открыт в этом году.

Вместе с тем в рамках нашего совместно проекта с "Москва Медиа", в следующем году планируем внедрить в приложение "Москвы 24" нашу карту с пробками и перекрытиями, а также запустить эту карту на сайте сетевого издания m24.ru.

− Есть ли у вас предложение по введению новых знаков или разметки, поправок в существующие стандарты?

Мы предлагаем внести в правила дорожного движения информационную табличку "Глухие пешеходы", а также табличку "Вид транспортного средства" с изображением экскурсионных автобусов на коричневом фоне. Таблички с автобусами могут быть установлены на специальных парковках, где будет запрещено останавливаться неэкскурсионным транспортным средствам.

В ГОСТ внесут знак, который будет работать определенные месяцы



Мы также предлагаем внести поправки в ГОСТ, которые позволят ограничивать действия дорожных знаков определенными месяцами, так как загруженность дорог в разные месяцы года меняется.

Отмечу, что в рамках создания безбарьерной среды для маломобильных граждан, в 2015 году в Москве установили пять знаков "Слепые пешеходы", 45 знаков "Инвалиды", четыре знака "Кроме инвалидов". 30 светофорных объектов оборудованы новыми звуковибрационными модулями.

Как город приспосабливают для маломобильных граждан

− Недавно на сайте госзакупок появился конкурс на установку камер, измеряющих среднюю скорость. Речь идет о том, что снимут те, которые в рамках пилота уже установлены на Ленинградском шоссе?

− Сейчас в рамках эксперимента на Ленинградском шоссе действительно установлены камеры, фиксирующие среднюю скорость автомобилей. Но пилот закончился, скоро их снимут. Мы считаем, что есть участки, на которых необходимы данные комплексы, и мы планируем закупить их в следующем году. Мы проанализировали с помощью динамической модели, где оптимально установить новые камеры. Это участок Ленинградского шоссе между Химками и Зеленоградом, направление и в Москву, и в область, Алабяно-Балтийский тоннель и МКАД. В феврале начнется установка камер, и в том же месяце мы планируем выписать первые штрафы за нарушение средней скорости. Такие технические возможности уже есть.



− Планируется ли увеличить число уже существующих в Москве камер фотовидеофиксации?

− Да, у нас в планах в следующем году докупить 600 камер, вернее, взять их в аренду на 5 лет. Мы считаем, что данный способ позволит нам сэкономить бюджетные средства, а также повысить качество обслуживания камер.

− Новые камеры будут аналогичны существующим?

По функциональности да, к тому же мы и сейчас пользуемся хорошим инструментом, который существенно доработали за последний год-полтора. Сейчас наши камеры фиксируют до пятнадцати групп нарушений, в том числе выезд на реверсивную полосу, на обочину. Когда мы начинали отслеживать выезд на реверсивную полосу на проспекте Мира, камеры фиксировали до 700 нарушений в месяц, а сейчас по 10−20 случаев в месяц. О чем это говорит? Водители становятся более дисциплинированными.

В правилах дорожного движения появится понятие "опасное вождение"

− Недисциплинированные водители больше всего любят ездить по МКАД, играть в "шашечки" и другие опасные игры. Планируете как-то приучить их к дисциплине?

− К середине февраля мы сможем сделать технологию, при которой будем передавать ближайшему сотруднику ГИБДД информацию о таких водителях в режиме реального времени. Сейчас ведь какая ситуация? К примеру, водитель едет со скоростью 200 км/ч. Штраф ему придет через неделю, а ДТП он может спровоцировать уже через минуту. Понятно, что чаще всего такие люди находятся в наркотическом или в алкогольном опьянении. Мы хотим наладить простую технологию: проехал водитель со скоростью 200 км/ч – информация передается на планшет сотрудника ГИБДД, который сможет остановить его, оценить ситуацию и принять необходимые меры. Причем эта проверка не отменит штраф за превышение скорости, камера его выпишет в автоматическом режиме.

Штраф "лихачу" придет через неделю, а ДТП он может спровоцировать уже через минуту!



− Для работы этой системы вы будете использовать текущие камеры, изменив программное обеспечение?

− Да, мы провели фундаментальное обновление программного обеспечения, взаимоувязали наши программные комплексы и офицеров ГИБДД. Проверить водителя можно или прямо на дороге, или на пункте на МКАД, или на мобильном пункте ГИБДД.

− Такая система заработает только на МКАД?

− Нет, такие камеры заработают по всей Москве. Но, возможно, для начала протестируем 10 камер, чтобы быть уверенными, что система хорошо заработала.

Планируем купить пять парконов-электромобилей



− Как будет развиваться работа парконов?

− Планируем увеличить их количество − закупить 60 новых парконов. Таким образом, общее число мобильных комплексов фотовидеофиксации вырастет с 310 до 370.

Как мы уже говорили ранее, мы проработали проект по администрированию парковки на тротуаре, на пешеходных переходах − в следующем году мы планируем фиксировать и эти нарушения. Параллельно мы прорабатываем фиксацию парковки на газонах в зеленых зонах.

Кроме того, мы протестировали электромобили для использования в качестве парконов и планируем купить порядка пяти машин в следующем году. Думаем использовать их в центре.

Зона видимости пешехода

− Чего удалось добиться в этом году? Какие ставите себе задачи на следующий?

− Мы еще в самом начале пути, но движемся в нужную сторону. Введение КСОДД внутри ТТК позволило получить положительную динамику. На 29 процентов уменьшилось количество маятниковых автомобильных поездок "дом − работа". Средняя скорость в утренний час пик увеличилась на 14 процентов, а средняя скорость вечером увеличилась на 10 процентов. Мы наблюдаем снижение аварийности. Там, где нет хаотичной парковки, а ширина улицы позволяет без проблем разъехаться автомобилям, уменьшается количество мелких аварий.

В целом, наша основная задача на 2016 год – активно внедрять КСОДД – комплексную схему организации дорожного движения. Мы уже начали чувствовать от нее эффект. Объединение вокруг КСОДД всех городских служб позволит достичь нашей единой главной цели – повысить безопасность дорожного движения.

Во-вторых, нам нужно улучшать каналы обратной связи. То есть объяснять москвичам, к примеру, зачем вводят платные парковки, каковы их преимущества. Я ответственно говорю – это благо для москвичей. Если сейчас жителям центра предложить отменить платные парковки, они разорвут за такую идею. Потому что за 3 тысячи рублей у них появилось машино-место во всем районе круглосуточно, которого раньше не было. Наконец, в-третьих, надо повышать качество управления.

В ЦОДД появится ответственный за свой округ



− Что это значит?

− Наша цель – выделить в структуре ЦОДД квалифицированных сотрудников, которые будут полноценно отвечать за конкретный округ, для этого они будут наделены соответствующими полномочиями. У каждого из них будет своя зона ответственности − свой округ. Человек будет отвечать за знаки, светофоры, парковки и всю организацию дорожного движения в округе, постоянно взаимодействовать с префектурой, ГИБДД и соответствующими структурами.

− Вы не жалеете, что ушли из банковской сферы?

− Нет, у меня интересная работа.

− Уходящий 2015-й был сложным годом для ЦОДД? Сказался ли кризис на деятельности вашего учреждения?

− Да, это был для нас довольно сложный год. Мы казенное учреждение, не зарабатываем прибыль, поэтому благодарны городу за то, что на организацию дорожного движения последовательно и четко выделяется финансирование. Там, где возможно, мы экономим бюджетные средства, в том числе за счет конкурсов. Общая сумма снижения по всем процедурам за этот год около 385 миллионов рублей, что составляет 7,75 процента начальной стоимости опубликованных закупок.

Оценивать нашу работу все-таки должны горожане. Руководство города ставит высокую планку, и мы делаем все возможное, чтобы ей соответствовать.

Беседовала Марина Курганская