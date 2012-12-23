В Одинцово при строительстве развязки МКАД придавило человека

Фото: ИТАР-ТАСС

23 декабря на строительстве Молодогвардейской развязки МКАД произошел несчастный случай. Рабочего придавило буровой установкой.

ЧП случилось около 12.30 в Одинцовском районе Подмосковья. Один из рабочих нарушил правила техники безопасности при развороте буровой платформы. В результате мужчину придавило установкой.

Спасатели и врачи "скорой помощи" извлекают мужчину из-под опоры. Состояние пострадавшего оценивает как тяжелое.

Мужчина находится без сознания. С места происшествия пострадавшего эвакуировали на вертолете Московского авиационного цента, сообщили в пресс-службе областного МЧС.