23 декабря 2012, 13:09

В Одинцово при строительстве развязки МКАД придавило человека

Фото: ИТАР-ТАСС

23 декабря на строительстве Молодогвардейской развязки МКАД произошел несчастный случай. Рабочего придавило буровой установкой.

ЧП случилось около 12.30 в Одинцовском районе Подмосковья. Один из рабочих нарушил правила техники безопасности при развороте буровой платформы. В результате мужчину придавило установкой.

Спасатели и врачи "скорой помощи" извлекают мужчину из-под опоры. Состояние пострадавшего оценивает как тяжелое.

Мужчина находится без сознания. С места происшествия пострадавшего эвакуировали на вертолете Московского авиационного цента, сообщили в пресс-службе областного МЧС.

