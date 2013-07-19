Один человек погиб при столкновении иномарки с КАМАЗом на МКАД

Фото: ИТАР-ТАСС

Столкновение автомобиля Subaru с уборочным КАМАЗом произошло на 17 километре МКАД. В результате ДТП водитель иномарки погиб на месте, пассажир этого автомобиля с различными травмами госпитализирован, сообщает телеканал "Москва 24".

Авария произошла около 4 часов утра на внутренней стороне 17-го километра МКАД в крайней левой полосе.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.

Добавим, на днях на МКАД также произошла крупная авария, один человек погиб. В районе 12-го километра кольцевой автодороги столкнулись 7 автомобилей.