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19 июля 2013, 08:24

Происшествия

Один человек погиб при столкновении иномарки с КАМАЗом на МКАД

Фото: ИТАР-ТАСС

Столкновение автомобиля Subaru с уборочным КАМАЗом произошло на 17 километре МКАД. В результате ДТП водитель иномарки погиб на месте, пассажир этого автомобиля с различными травмами госпитализирован, сообщает телеканал "Москва 24".

Авария произошла около 4 часов утра на внутренней стороне 17-го километра МКАД в крайней левой полосе.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.

Добавим, на днях на МКАД также произошла крупная авария, один человек погиб. В районе 12-го километра кольцевой автодороги столкнулись 7 автомобилей.

МКАД погибшие авария дтп
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