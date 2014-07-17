Развязку на Мичуринском проспекте и МКАД полностью откроют в ноябре

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Территорию рядом с развязкой на пересечении Мичуринского проспекта и МКАД озеленят к весне 2015 года. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" сообщил глава департамента строительства Андрей Бочкарев.



По его словам, саму развязку в полном объеме запустят в конце этого года, в ноябре-декабре.

"А весной мы завершим работы по озеленению, по высадке зеленых насаждений, по устройству травяного покрова. Для того, чтобы это был хороший красивый объект", - сказал глава департамента.

Как ранее сообщалось, эстакада на пересечении Мичуринского проспекта и МКАД была открыта 7 июля. Сейчас в работе находится восемь крупнейших развязок Москвы, из них четыре будет сдано уже в этом году.