Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 сентября 2013, 14:47

Город

Развязку на пересечении Волгоградки и МКАД откроют в 2014 году

Развязку на пересечении Волгоградки и МКАД откроют в 2014 году

Работы по строительству транспортной развязки на пересечении Волгоградского проспекта и МКАД планируется завершить к середине 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"Открытие этой развязки важно еще и потому, что в следующем году заканчивается реконструкция федеральной трассы М-5 "Урал". Возведение эстакады разгрузит поток", - сказал и.о. заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин во время осмотра хода строительства совместно с Сергеем Собяниным.

Врио мэра отметил, что строительство развязки существенно улучшит транспортную обстановку на юго-востоке Москвы. "Мы приступили к строительству еще одного сложного объекта и надеемся, что открытие движения по развязке существенно разгрузит потоки", - сказал он.

Ссылки по теме


В свою очередь и.о. департамента строительства Андрей Бочкарев доложил, что планируется построить два направленных съезда: один - из центра на внешнюю сторону МКАД, а второй – на внутреннюю сторону кольцевой автодороги при движении в Москву.

Стоимость строительства развязки составляет 3 миллиарда 450 миллионов рублей. На торгах стартовая цена была снижена на 8 процентов.

Сайты по теме


Сюжет: Реконструкция МКАД
МКАД дороги развязки Волгоградский проспект Андрей Бочкарев Марат Хуснуллин Сергей Собянин

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика