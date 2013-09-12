Развязку на пересечении Волгоградки и МКАД откроют в 2014 году

Работы по строительству транспортной развязки на пересечении Волгоградского проспекта и МКАД планируется завершить к середине 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
"Открытие этой развязки важно еще и потому, что в следующем году заканчивается реконструкция федеральной трассы М-5 "Урал". Возведение эстакады разгрузит поток", - сказал и.о. заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин во время осмотра хода строительства совместно с Сергеем Собяниным.
Врио мэра отметил, что строительство развязки существенно улучшит транспортную обстановку на юго-востоке Москвы. "Мы приступили к строительству еще одного сложного объекта и надеемся, что открытие движения по развязке существенно разгрузит потоки", - сказал он.
В свою очередь и.о. департамента строительства Андрей Бочкарев доложил, что планируется построить два направленных съезда: один - из центра на внешнюю сторону МКАД, а второй – на внутреннюю сторону кольцевой автодороги при движении в Москву.
Стоимость строительства развязки составляет 3 миллиарда 450 миллионов рублей. На торгах стартовая цена была снижена на 8 процентов.