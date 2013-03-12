Запрет на дневное движение транзитных грузовиков разгрузил МКАД на 20%

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Запрет проезда транзитных грузовиков по МКАД с 06:00 до 22:00 привел к снижению интенсивности движения большегрузов в дневное время в среднем на 20%, информирует пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В ночные часы, напротив, происходит увеличение количества грузовых машин на дороге. Все это говорит об эффективном использовании городской транспортной инфраструктуры, считают в ведомстве.

"Сравнивая скоростные показатели МКАД последней недели февраля и первой недели марта, следует отметить, что после введения ограничения практически все показатели эффективности движения на МКАД имеют положительную динамику", - говорится в сообщении.

Напомним, с 1 марта транзитным грузовикам массой более 12 тонн запрещается ездить по МКАД с 6.00 до 22.00, а с 1 мая запрет распространится на все большегрузы. При этом с мая по октябрь ограничение будет действовать с 06.00 до 24.00.

За нарушение данного запрета водителям грозит штраф в размере 300 рублей.

Правда, столичные власти намерены повышать штрафы за въезд транзитных грузовиков на МКАД ежемесячно. Уже с 1 апреля водителям фур придется платить по 1 тысяче рублей, а в итоге штрафы вырастут до 5 тысяч рублей.