Реконструкция развязки МКАД с Профсоюзной улицей начнется в 2015 году

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В 2015 году начнется реконструкция развязки на пересечении 41 километра МКАД и Профсоюзной улицы, сообщает пресс-служба департамента строительства.

Проект стоимостью 10,6 миллиардов предусматривает:

строительство подземного автодорожного тоннеля для съезда с внутренней стороны МКАД на Калужское шоссе;

строительство левоповоротной эстакады для движения автотранспорта с Калужского шоссе на внутреннюю сторону МКАД;

строительство эстакады для разворота автотранспорта с внешней стороны МКАД на внутреннюю сторону;

строительство двух эстакад через Калужское шоссе и Профсоюзную улицу;

реконструкцию МКАД от 42 километра до 39 километра со строительством боковых проездов протяженностью 3,8 километра;

реконструкцию Калужского шоссе протяженностью 0,84 километра с организацией движения по 4 полосам в каждом направлении.

Кроме того, подрядчику предстоит построить два сооружения для очистки сточных вод, подстанцию для распределения электроэнергии и реконструировать пост ДПС. Подрядчик станет известен 25 декабря. Завершить работы планируется в 2016 году.

Напомним, столичные власти подготовят проект реконструкции МКАД к концу 2015 года. Инвесторам предложено реконструировать въезды и выезды от своих объектов на кольцевую автодорогу.

В первую очередь планируют переделать съезды к крупным торговым центрам. Так, на 24 километре МКАД может появиться еще один съезд к торгово-развлекательному комплексу "Вегас", а возле Выставочного центра - два выезда на обе стороны кольцевой автодороги.

Как реконструируют развязки на МКАД

Кроме того, новый выход могут построить на Звенигородское шоссе и старую Волокаламку. Часть строительства оплатит город, часть - собственники магазинов и кафе, расположенных вдоль МКАД.

Кроме того, на всех развязках МКАД, где идет реконструкция, создадут дополнительные разгонные полосы за счет бюджета города.

Речь идет о реконструкции 12 действующих развязок на пересечении с основными шоссе: