Онлайн-карта передвижения грузовиков появится в Москве к концу года

Фото: ИТАР-ТАСС

К концу 2013 года московские власти создадут интерактивную карту движения грузового автотранспорта. Данные о перемещении фур будут получены с помощью ГЛОНАСС/GPS, рассказал M24.ru источник в мэрии. Карта позволит составлять маршрут для каждого грузовика и оперативно следить за его нарушением.

На сегодняшний день более 80% грузовиков, курсирующих по столичному региону, оборудованы системой ГЛОНАСС. К ноябрю 2014 года передатчики должны появиться на всех фурах страны. Ранее сообщалось, что департамент транспорта Москвы планирует предложить Госдуме ввести эту систему не только для большегрузов - массой более 12 тонн, но для всех грузовиков.

Чтобы "подсластить пилюлю", московские власти планируют до конца года запустить на сайте госуслуг систему онлайн-подачи заявок на пропуск в пределы МКАД. Новая автоматизированная система позволит владельцам фур посетить Центр организации дорожного движения (ЦОДД) только один раз - чтобы предъявить оригиналы документов и получить пропуск. В перспективе московские власти хотят полностью отказаться от выдачи бланков строгой отчетности и перейти к электронному реестру пропусков.

Как пояснили в мэрии, получение пропусков необходимо упростить, так как уже появляются посредники (www.propuskmoscow.ru, propuskvcentr.ru и т.п.), которые за деньги помогают владельцам грузовиков получить разрешение без очереди. Напомним, на самом деле, власти выдают эти пропуска бесплатно. Между тем у посредников услуга стоит от 15 до 60 тысяч рублей, в зависимости от того, на полгода пропуск или на год. При этом частные "консультанты" нередко выдают фальшивые бумаги.

Транспортные компании новую систему очень ждут. "Сейчас, чтобы получить пропуск, надо лично приезжать в учреждения, подведомственные департаменту транспорта Москвы или минтрансу Подмосковья. Предпринимателям приходится выстаивать длинные очереди в неудобных помещениях", - отметил руководитель Межрегионального профсоюза работников автомобильного транспорта "Дальнобойщик" Валерий Войтко. Что касается слежки за грузовиками, Войтко отметил, что сегодня ГЛОНАСС передает координаты не вполне точно. "Отстроить эффективную систему определения местонахождения грузовиков можно будет не раньше, чем через 1,5-2 года", - подчеркнул он.

Напомним, въезд в город и на МКАД для транзитных грузовиков массой от 12 тонн был запрещен 1 марта. С 1 мая система распространилась на все большегрузы. С 1 июля штраф за это нарушение повысили до 5 тысяч рублей. Для фиксации нарушений на кольцевой автодороге установили 100 дополнительных камер видеонаблюдения. При этом грузовики, везущие в город необходимую продукцию, могут получить пропуск - разовый, полугодовой или годовой.

София Сарджвеладзе