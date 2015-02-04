Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

4 февраля, 15:01

Эстакаду и дублер на южном участке МКАД построят за счет инвестора

МКАД дороги Калужское шоссе проекты финансирование новые территории стройкомплекс Москвы Владимир Жидкин инвестор

Фото: m24.ru

Инвестор вложит деньги в строительство дублера и эстакады на участке МКАД от Киевского до Калужского шоссе, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя департамента развития новых территорий Владимира Жидкина.

"Инвестор берет на себя строительство отдельного участка дороги, дублера МКАД, а также эстакады с внешней стороны МКАД на внутреннюю сторону. Общий объем финансирования составит около четырех миллиардов рублей", - отметил Жидкин.

Ранее M24.ru сообщало, что платный дублер Калужского шоссе на территории Новой Москвы будет проходить по свободным от застройки участкам. Его построят на расстоянии 2-3 км от самой Калужки. Кроме того, в конце 2015 года станет известно, какие именно участки магистралей на присоединенных территориях будут платными.

"Москва в цифрах": Реконструкция Калужского шоссе

Отметим, что к 2018 году в Новой Москве построят и реконструируют 137 километров дорог, в том числе основную магистраль - Калужское шоссе - и многочисленные дороги-связки. Приоритетом станет строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД).

Ссылки по теме

Также планируется реконструировать четыре железнодорожных переезда, из них три - на Киевском направлении (на 18-м, 33-м и 36-м километрах) и один - на Курском направлении (станция Щербинка). Одновременно будут построены автодорожные путепроводы.

Разрабатывается и проект реконструкции автодороги Боровское шоссе – Киевское шоссе – деревня Ботаково через деревни Рогозинино и Верховье. Ее протяженность составит 11,6 километра. В 2014 году будет полностью подготовлена проектная документация.

Сюжеты: Реконструкция вылетных магистралей: итоги и планы Реконструкция МКАД

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать