Эстакаду и дублер на южном участке МКАД построят за счет инвестора

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Инвестор вложит деньги в строительство дублера и эстакады на участке МКАД от Киевского до Калужского шоссе, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя департамента развития новых территорий Владимира Жидкина.

"Инвестор берет на себя строительство отдельного участка дороги, дублера МКАД, а также эстакады с внешней стороны МКАД на внутреннюю сторону. Общий объем финансирования составит около четырех миллиардов рублей", - отметил Жидкин.

Ранее M24.ru сообщало, что платный дублер Калужского шоссе на территории Новой Москвы будет проходить по свободным от застройки участкам. Его построят на расстоянии 2-3 км от самой Калужки. Кроме того, в конце 2015 года станет известно, какие именно участки магистралей на присоединенных территориях будут платными.

"Москва в цифрах": Реконструкция Калужского шоссе

Отметим, что к 2018 году в Новой Москве построят и реконструируют 137 километров дорог, в том числе основную магистраль - Калужское шоссе - и многочисленные дороги-связки. Приоритетом станет строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД).

Также планируется реконструировать четыре железнодорожных переезда, из них три - на Киевском направлении (на 18-м, 33-м и 36-м километрах) и один - на Курском направлении (станция Щербинка). Одновременно будут построены автодорожные путепроводы.

Разрабатывается и проект реконструкции автодороги Боровское шоссе – Киевское шоссе – деревня Ботаково через деревни Рогозинино и Верховье. Ее протяженность составит 11,6 километра. В 2014 году будет полностью подготовлена проектная документация.