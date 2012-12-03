Форма поиска по сайту

Новости

03 декабря 2012, 14:10

Город

Пробки на МКАД чаще всего образуются из-за грузовиков

Пробки на МКАД: статистика

Основной причиной образования многокилометровых пробок на Московской кольцевой автодороге является грузовой транспорт. По данным аналитиков, тяжелые фуры буксуют на подъемах, не могут подняться не обледенелые эстакады, в попытке обогнать застрявших "коллег" перестраиваются в левые ряды и тормозят движение легкового транспорта.

В результате движение на МКАД практически парализуется. Усугубляет ситуацию также возросшее число мелких ДТП.

Как правило, в ночные часы общая загруженность магистрали оценивается порталом "Яндекс.Пробки" на 3 балла – заторы наблюдаются примерно на 60 километрах кольцевой. К утру, когда пробки растягиваются на 100 километров, загруженность становится равна 9 баллам из 10 возможных. К полудню – 7 баллов и около 85 километров заторов, и до 17.00 ситуация остается примерно такой же.

МКАД пробки грузовики статистика трафик

