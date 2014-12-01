Названы 20 самых загруженных участков МКАД

Фото:ТАСС/Сергей Фадеичев

Специалисты определили 21 самый загруженный участок МКАД, сообщил M24.ru руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин. По его словам, самым загруженным оказался участок на 65-м километре внутренней стороны автодороги перед съездом на Мякининский проезд, где заторы образуются семь дней в неделю.

Как пояснил Жидкин, исследования проходили в начале октября, сейчас специалисты анализируют полученные данные. Затем результаты передадут в Москомархитектуру и НИиПИ Генплана Москвы, где уже разработают схему развития территорий, прилегающих к МКАД. Созданный проект сначала обсудят на уровне строительного комплекса Москвы, а потом его должны донести до ведома столичного правительства.

В пресс-службе департамента также уточнили, что для изменения ситуации на загруженных участках могут построить дорогу, параллельную МКАД, реконструировать съезд-выезд или модернизировать уже существующие развязки, например, как сейчас на Можайском шоссе.

Самые загруженные участки МКАД по данным департамента развития новых территорий Москвы: 65 км МКАД внутренняя сторона - съезд на Мякининский проезд

63 км МКАД внешняя и внутреняя сторона - развязка на Новорижском шоссе

67 км МКАД внутренняя и внешняя сторона - перед съездом на Волоколамское шоссе

65 км МКАД внешняя сторона - после съезда на 4-я Мякининская улица

22 км, 23 км, 25 км МКАД внутренняя сторона - перед развязкой на Каширское шоссе

38 км и 39 км МКАД внутренняя сторона - после съезда на проезда Карамзина

72 км, 73 км МКАД внутренняя сторона в районе съезда на Новокуркинское шоссе

78 км МКАД внешняя сторона - перед съездом на Бусиновский проезд

1 км МКАД внешняя сторона - на развязке шоссе Энтузиастов

30 км и 31 км МКАД внешняя сторона - перед съездом на улицу Подольских Курсантов

18 км МКАД внутренняя сторона - перед съездом на Бесединское шоссе

106 км МКАД внутренняя сторона - после развязки на Щелковском шоссе

42 км МКАД внутренняя сторона - после развязки на Киевском шоссе



На данных участках водители стоят в заторах от 3 до 7 дней в неделю, добавили в департаменте.

В начале ноября замглавы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Поляков назвал самые быстрые трассы Москвы. Ими стали Ленинградское шоссе, Ярославское шоссе и Кутузовский проспект.