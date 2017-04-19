Мария Захарова показала, как начинается ее день

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook показала, как начинается ее день, сообщают "Дни.ру".

Захарова опубликовала фото из раздевалки спортзала, продемонстрировав подписчикам стройную фигуру и напомнив, что она находится в прекрасной физической форме. "Всем бодрого спортивного утра!" – написала под фото дипломат.

От вида крошечных серых шортиков и ярко-розовой футболки, в которые была облачена Захарова, ее подписчики пришли в восторг и признались, что представитель МИДа вдохновляет их на занятия спортом.

К слову, представитель российского внешнеполитического ведомства активно занимается спортом и регулярно радует свою интернет-аудиторию такого рода фотографиями.