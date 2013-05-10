Германия и Польша выступают за отмену виз для России

Фото: ИТАР-ТАСС

Польша и Германия выступают за отмену виз для России после выполнения технических условий. Об этом главы МИД двух стран заявили во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Польский министр Радослав Сикорский отметил, что введение упрощенной процедуры пересечения границы с Калиниградской областью увеличило количество заграничных поездок россиян и поляков на 100 процентов - с двух до четырех миллионов в год.

"Это укрепляет нас в стремлении ликвидировать барьеры и ввести безвизовые режим со всеми нашими соседями, в том числе и с Россией", - заверил он.

По словам Сикорского, для отмены виз необходимо выполнить определенные технические условия, в частности, биометрические паспорта.

"Как только эти условия будут соблюдены, Польша вернется к безвизовому режиму с Россией", - заявил он.

В свою очередь глава МИД ФРГ Гидо Вестервелле заявил, что также поддерживает отмену виз для России. Однако он отказался назвать конкретные даты, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Переговоры идут и мы должны добиться подвижек на этом пути. Со своей стороны, мы уже проявили гибкость. Наша долгосрочная цель - отказ от визового режима", - сообщил он.