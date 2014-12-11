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Свежий воздух

11 декабря 2014, 12:48

Посетителям МХТ имени Чехова покажут гримерку Станиславского

МХТ имени Чехова Константин Станиславский закулисье свежий воздух маршруты и гиды

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В МХТ имени Чехова продолжаются экскурсии по театру. Авторы проекта "Путешествие в закулисье", стартовавшего минувшей осенью, расскажут о прославленных артистах и драматургах, сообщает телеканал "Москва 24".

Экскурсии начинаются в портретном фойе, где гости увидят фотографии знаменитых театральных деятелей. Здесь есть портрет Федора Шехтеля, который придумал дизайн МХТ. Фирменный орнамент, необычные кресла в зале и чайка на занавесе – заслуга Шехтеля.

Экскурсанты могут посмотреть не только из зала на сцену, но и со сцены в зал. Также разрешено проникнуть за кулисы и в производственные цеха театра. Посетители побывают в кабинете Немировича-Данченко, в гримерках Станиславского и Олега Ефремова.

Для каждой экскурсии составляется новый сценарий.

"У нас нет специальных мероприятий, предусмотренных для экскурсии. Если идет на сцене какая-то работа, например, монтаж декораций для вечернего спектакля, то экскурсанты это увидят", - пояснил автор экскурсионной программы Александр Попов.

Добавим, что первая экскурсия в МХТ имени Чехова прошла в 116-й день рождения театра.

Продолжительность экскурсии – 2 часа. Билет – 1000 рублей.

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