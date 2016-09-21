Объем "детского" интернет-трафика в Москве вырос вдвое

Фото: YAY/ТАСС

Объем детского интернет-трафика в Москве за год вырос вдвое. За последние восемь месяцев дети и подростки скачали свыше 200 терабайт информации. В среднем каждый молодой человек проводит в интернете по 6,5 часа в день. Об этом в интервью m24.ru рассказала директор департамента по связям с общественностью ПАО "Московские городские телефонные сети" Татьяна Мартьянова.

По словам собеседницы m24.ru, порядка половины от всей потребляемой информации в интернете приходится на "тяжелый контент": программное обеспечение, видео, музыку, игры и так далее.

"Вместе с трафиком растет и время, которое молодежь проводит в интернете. Если сравнивать с прошлым годом, показатель вырос на 15 процентов. Сегодня школьники и студенты в среднем проводят в интернете по 6,5 часа в день. Но это не означает, что человек обязательно все это время пользовался своим устройством: это время, которое устройство было активно в сети. Кстати, взрослые проводят в Сети времени примерно 30 минут меньше", – сказала Мартьянова.

В департаменте информационных технологий отметили m24.ru, что рост потребляемого трафика также связан с тем, что город активно внедряет платформы электронных образовательных материалов. Современные учителя будут использовать электронную систему в течение всего дня, в том числе для создания сценариев уроков, которые отображаются на электронных досках. Кроме того, с этого года власти намерены установить Wi-Fi точки в каждый школьный класс.

"По подсчетам нашего аналитического подразделения, проникновение смартфонов среди московских детей школьного возраста составляет уже 57 процентов, у каждого второго ребенка есть в пользовании планшет", – рассказал m24.ru генеральный директор ГБУ "Информационный город" Алексей Чукарин.

Пресс-служба ДИТ добавила, что в интернете школьники в основном пользуются поисковыми сервисами, социальными сетями, новостными и информационными порталами, в том числе и образовательными, а также смотрят онлайн-видео.

В августе специалисты МГТС проанализировали интернет-трафик из общежитий городских вузов и выяснили, что за последние полгода московские студенты скачали два петабайта данных. Исследование показало, что студенты начали чаще интересоваться культурными мероприятиями столицы, а также поиском работы. Однако в первую очередь они проводят время за онлайн-просмотром фильмов, сериалов, видео и стримминговых трансляций. Образовательные ресурсы оказались на втором месте популярности, а социальные сети и мессенджеры – на третьем.

МГТС также анализирует и активность взрослых москвичей. В 2015 году горожане в среднем смотрели телевизор по 200 минут в день. В основном жители отдавали предпочтение фильмам, познавательным и спортивным передачам. Дольше всего телевизор смотрели по субботам и воскресеньям – по 200 минут.