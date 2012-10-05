Андрей Ершов назначен на пост генерального директора МГТС

Андрей Ершов Фото: ИТАР-ТАСС

ОАО "Московская городская телефонная сеть" возглавил Андрей Ершов. С 5 октября он приступил к работе на посту генерального директора МГТС. Совет директоров компании утвердил его назначение 17 августа.

Андрей Ершов родился в 1974 году. Он окончил Самарский государственный аэрокосмический университет и Московский государственный университет экономики, статистики и информатики.

С 2004 года он работает в МТС. Андрей Ершов возглавлял отделы маркетинга макрорегиона "Поволжье — Юго-Восток" и розничного рынка корпоративного центра МТС, затем коммерческий департамент "МТС Россия", после стал директором макрорегиона "Урал", а в августе 2012 года занял должность первого зама гендиректора по развитию бизнеса МГТС.

Как сообщает пресс-служба ОАО "МГТС", на новом посту перед Андреем Ершовым стоит задача создания волоконно-оптической сети и переключения на новые технологии абонентов в рамках проектов "Информационная Москва" и "Безопасный город". Кроме традиционных услуг МГТС намерены распространять новые сервисы, такие как цифровая охранная и пожарная сигнализации, видеонаблюдение, услуги телеметрии и другие.