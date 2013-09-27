Многофункциональные центры появятся в каждом районе Москвы

"Интервью": Алексей Степанов рассказал о нововведениях в работе МФЦ

В каждом районе "старой" Москвы появятся многофункциональные центры. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" сообщил председатель комитета госуслуг столицы Алексей Степанов.

На данный момент в столице функционирует 65 МФЦ, которые обслуживают интересы жителей 67 районов. До конца года планируется открыть еще порядка 30 многофункциональных центров.

По словам Алексея Степанова, на территории Новой Москвы будет работать немного иная схема взаимодействия с гражданами. В строящейся префектуре Троицкого и Новомосковского административных округов уже предусмотрена площадь под размещение нового МФЦ.

"Многофункциональные центры будут существовать в том виде, в котором они существуют на территории "старой" Москвы, и дополнительные сервисы, так называемые мобильные офисы", - отметил он.

Руководитель комитета добавил, что передвижной центр будет двигаться по определенному маршруту, объезжая всю территорию новой Москвы и оказывая гражданам государственные услуги.