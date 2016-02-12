Форма поиска по сайту

12 февраля 2016, 17:54

В районе Преображенское открылся новый центр госуслуг "Мои документы"

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

С сегодняшнего дня начал прием посетителей центр госуслуг в районе Преображенское (ВАО), сообщает ГБУ МФЦ города Москвы.

Центр "Мои документы" занимает два этажа здания на улице Большая Черкизовская, 5/8. Для посетителей здесь будет открыто 56 окон, а набор сервисов будет таким же, как и в других столичных центрах госуслуг.

Это уже восьмой центр, открытый с начала 2016 года в Москве. Ранее были открыты центры в Якиманке, Митино, Лосиноостровском, Обручевском, Преображенском районах и поселении Московский, а в Силино и Некрасовке центры переехали в удобные помещения. В текущем году центры "Мои документы" будут созданы во всех 125 районах столицы и двух округах Новой Москвы.

Сейчас в Москве работают 119 центров госуслуг. При этом все москвичи могут воспользоваться услугами центров без привязки к месту прописки.

Ежедневно в центры госуслуг Москвы приходят более 70 тысяч человек. Исходя из статистики Минэкономразвития, это больше чем в любом регионе России. Работают центры госуслуг Москвы в ритме мегаполиса – с 8:00 до 20:00 семь дней в неделю.

